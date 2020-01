Brașovenii au ajutat Poliția să găsească un bărbat dipărut! Poliția Municipiului Brașov a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 87 ani, a plecat de la domiciliul sau din municipiul Brașov și nu a mai revenit pana in prezent. UPDATE „Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au depistat, in urma cu puțin timp, barbatul in varsta de 87 ani declarat disparut. Din primele cercetari, persoana in cauza nu a fost victima niciunei infractiuni. Un cetațean din municipiul Brașov a apelat politia oferind informatii cu privire la barbatul declarat disparut, toate acestea dupa ce a cazul a fost intens mediatizat in presa… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Municipiului Brașov a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 87 ani, a plecat de la domiciliul sau din municipiul Brașov și nu a mai revenit pana in prezent. Anunțul a fost facut de cumnata acestuia, care nu are alte poze cu el. La momentul parasirii imobilului, barbatul…

- Poliția orașului Victoria a fost sesizata de catre concubinul unei femei in varsta de 25 de ani, din orașul Victoria, județul Brașov, cu privire la faptul ca aceasta a plecat de la domiciliu in data de 5 ianuarie 2020, in jurul orei 15.00, și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime: aproximativ 1.55…

- Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Melinesti au fost sesizati de o femeie, de 39 de ani, din Simnicu de Sus, cu privire la faptul ca, la data de 28 noiembrie, fiica sa, Moraretu Cristiana-Patricia, de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit pana in prezent. In urma verificarilor…

- Polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au reținut un barbat in varsta de 42 ani, din localitatea Apața, Brașov, banuit de savarșirea infracțiunii de ”furt calificat”. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca barbatul in cauza, prin folosirea de calitați…

- La data de 07 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției 3 Rurale Voila au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 37 ani a parasit domiciliul din localitatea Șona, județul Brașov, la data de 05 noiembrie 2019, in jurul orei 19.30 și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente:…

- UPDATE: In urma cu putin timp, politistii au anuntat ca femeia a fost gasita pe raza comunei Ploptoru, intr un șanț (canal), pe malul raului Jiu. Batrana a fost transportata la spital. Politistii din Turceni au fost sesizați de catre un barbat, din comuna Plopșoru, ca mama sa, Coras Gheorghița, de 80…

- Un baiat, de 16 ani, din Targu Jiu, este cautat de polițiștii gorjeni dupa ce a disparut dintr-un centru al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj. Politisti din Targu Jiu au fost sesizați miercuri de reprezentanti ai D.G.A.S.P.C. Gorj ca, ieri, Popescu Constantin-Florin,…

- La data de 23 octombrie 2019, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov-Biroul de Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 27 ani, a plecat la aceeași data, in jurul orei 09.00, de la domiciliul sau din municipiul Brașov fara a mai reveni pana in…