Braşoveancă de 41 de ani plecată pe 25 iunie în Belgia, DE NEGĂSIT! Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizați cu privire la faptul ca TOMESCU SABINA AURELIA in varsta de 41 de ani, ar fi plecat voluntar, in cursul zilei de 25 iunie de la locuința de domiciliu, din municipiul Brasov, cu destinația Belgia, fara a mai reveni și fara a mai putea fi contactata pana in prezent. Acesta are urmatoarele semnalmente: inalțimea 1,65m , constituție atletica, ochi caprui, par saten. Persoanele care pot furniza informații cu privire la persoana semnalata sunt… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

