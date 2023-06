Brașovean reținut pentru violență în familie Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale efectueaza acte de urmarire penala intr-un dosar, in care sunt cercetate infracțiunile de lipsire de libertate in mod ilegal și violența in familie, cu persoana banuita in stare de reținere. Cercetarile au fost demarate dupa ce, vineri, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la o agresiune ce ar fi avut loc intr-unul din apartamentele situate pe strada Ecaterina Teodoroiu, din municipiul Brașov. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat persoana vatamata, o femeie de 45 de ani,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de reținere, sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie. Astfel, la data de 13 iunie a.c., polițiștii au fost alertați printr-un apel telefonic,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Sectia 3 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de reținere, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ,,amenințare și distrugere”. Astfel, la data de 15 iunie a.c., polițiștii au primit o sesizare,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Sectia 2 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de arest, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ,,violența in familie”. Astfel, la data de 11 iunie a.c., in jurul orei 02 dimineața, polițiștii au…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov-Biroul Rutier efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul fara permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” . Astfel, la data de…

- Polițiștii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoanele cercetate in stare de reținere, sub aspectul savarșirii infracțiunii de „furt calificat”. Investigațiile au fost demarate de catre polițiști la inceputul lunii mai a.c., cand au fost sesizați…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bod efectueaza cercetari dupa ce un barbat, din localitatea Bob, a vandul același autovehicul mai multor persoane. Cercetarile pe care polițiștii le-au efectuat dupa primirea unor sesizari, au stabilit ca un barbat, de 30 de ani, din localitatea Bod, județul…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “incalcarea dispozițiilor dispuse prin ordinul de protecție” și ”violența in familie”. Astfel, din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, in data…