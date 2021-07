Braşov: Zeci de gospodării, subsoluri şi străzi inundate de ploaie; două acoperişuri în flăcări în urma trăsnetelor Pompierii militari brasoveni au raspuns, in noaptea de luni spre marti, la peste 30 de solicitari pentru evacuarea apei din gospodarii si subsolurile unor locuinte, precum si la doua incendii provocate de trasnet, in urma furtunii puternice, a informat ISU Brasov.



Au fost inundate gospodarii si subsoluri, dar si strazi din mai multe localitati, inclusiv in municipiul resedinta.



"Pentru inlaturarea efectelor produse in urma inundatiilor, pompierii brasoveni au actionat in sprijinul populatiei si administratiei publice locale pentru evacuarea apei din gospodarii si din subsolurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna de duminica seara din județul Prahova a lasat in urma cu Furtuna de duminica seara din judetul Prahova a lasat in urma cu arbori doborați, strazi și gospodarii inundate, acoperișuri afectate de vant și grindina.

- Mai multe strazi din municipiul Fetesti sunt inundate si se actioneaza pentru evacuarea apei, iar in doua comune din judet apa rezultata in urma ploii abundente a intrat intr-o casa si in mai multe gospodarii, potrivit informatiilor furnizate duminica de ISU Ialomita. In municipiul Fetesti,…

- Pompierii actioneaza vineri pentru evacuarea apei din trei gospodarii din localitatile Bolintin Vale si Posta, dupa ce curtile au fost inundate in urma ploilor, cantitatile de apa ajungand pana la 50 de litri pe metru patrat. "ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112 sa intervina in localitatile…

- Pompierii buzoieni intervin, astazi, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din Berca, Maracineni și Candești. Oamenii au sunat la 112, pe masura ce curțile li s-au umplut de apa. Potrivit ISU Buzau, in cursul zilei de astazi au fost emise trei avertizari meteo Cod Portocaliu – „averse locale…

- Peste 50 de gospodarii din Dambovita au fost inundate, joi, iar pompierii actioneaza in localitatile Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei din case, beciuri si curti, informeaza ISU Dambovita. "Echipaje de pompieri actioneaza in Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei. Peste 50 de gospodarii…

- Peste 50 de gospodarii din Dambovita au fost inundate, joi, iar pompierii actioneaza in localitatile Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei din case, beciuri si curti, informeaza ISU Dambovita. "Echipaje de pompieri actioneaza in Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei. Peste 50…

- Mai multe gospodarii din orașul Zimnicea, județul Teleorman, au fost inundate marți dupa-amiaza, in urma unei ploi torențiale, care a durat mai puțin de o ora, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Teleorman, pompierii, reprezentanții companiei de apa și membrii SVSU Zimnicea au intervenit cu…

- Pompierii argeșeni au fost solicitați in aceasta dimineața unila o locuința inundata din comuna Harsești. Pentru evacuarea apei cu o adancime de aproximativ 15 cm au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Stolnici cu o motopompa. In urma cu puțin timp, pompierii au fost solicitați și in localitațile…