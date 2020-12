Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov permite amplasarea a 20 de casuțe in centrul orașului, de Craciun, dar atrage atenția ca nu va fi targ de Craciun și nu se pot vinde alcool sau alimente, potrivit Mediafax. Viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu, a anunțat vineri, la ședința Consiliului Local, ca activitatea…

- Primaria Arad a decis sa inlocuiasca bradul de Craciun din centrul orasului, dupa un val de critici si ironii pe retelele de socializare, costurile urmand a fi suportate de firma care s-a ocupat de amenajarile de sarbatori in oras. La cateva ore dupa ce AGERPRES a publicat reactiile aradenilor…

- Cel mai scump brad de Craciun din țara costa 100.000 de euro. De el se vor bucura, incepand de marți seara gorjenii. Bradul va straluci in centrul orașului Targu Jiu, anunța observatornews.ro. Acesta a fost cumparat in urma cu patru ani, dar pana acum a fost folosit o singura data. Vorbim…

- Organizarea targurilor de Craciun nu este agreata de autoritați din cauza ca ar reprezenta un risc crescut pentru infectarea cu COVID 19. Pe de alta parte, aceleași autoritați ne spun ca, daca se respecta normele de protecție individuala, nu este nicio problema sa mergem la vot duminica vitoare. Nu…

- Un brad de Craciun a fost amplasat vineri in centrul orașului Satu Mare. Acesta a fost donat de o familie din oraș și va fi impodobit in perioada urmatoare de salariații Primariei. Autoritațile au decis sa pastreze tradiția bradului de Craciun in ciuda pandemiei de Covid 19, anunța MEDIAFAX.…

- Primarul Allen Coliban a discutat astazi, on-line, cu meșteșugarii și producatorii care anii trecuți au participat la Targul de Craciun, pentru a gasi, impreuna, cele mai bune variante ca acest targ sa aiba loc in luna decembrie, cu respectarea tuturor masurilor de reducere a riscului de transmitere…

- Edilul orasului Strasbourg (estul Frantei), ecologista Jeanne Barseghian, a anuntat joi ca municipalitatea anuleaza celebrul targ de Craciun din cauza agravarii situatiei sanitare, renuntand la cele 300 de casute prezente in mod traditional in piata, dar pastrand spectacolele, informeaza AFP, citata…

