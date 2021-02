Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera este blocata pe DN13 in localitatea Bunești din județul Brașov. Polițiștii aflați la fața locului au stabilit ca doua tiruri s-au lovit dupa ce unul dintre șoferi a adormit la volan. Persoana vinovata a murit. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane…

- Gheorghe Pecingina a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului interimar, Nicolae Ciuca, publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Totodata, premierul interimar a decis eliberarea din functie, la cerere,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a numit luni seara pe ministrul apararii, Nicolae Ciuca, in funcția de prim-ministru interimar, dupa ce șeful Guvernului, Ludovic Orban, și-a anunțat demisia. Președintele Romaniei a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia…

- Printr-o declaratie facuta in aceasta seara, Ludovic Orban a confirmat informatiile aparute „pe surse” in aceasta dupa-amiaza, privind demisia sa. Demersul sau vine dupa alegerile de duminica si in urma unei intalniri pe care a avut-o, in aceasta dupa-amiaza, cu presedintele Klaus Iohannis, acolo unde…

- Liderul interimar al Bisericii Ortodoxe Sarbe, arhiepiscopul Hrizostom, care a preluat functia dupa moartea patriarhului Irineu din cauza COVID-19 luna trecuta, a fost internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus, a anuntat Biserica, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. Hrizostom,…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, desemnat președinte al CSM Foto arhiva Judecatorul Bogdan Mateescu a fost desemnat în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, cu 13 voturi favorabile, iar procurorul Florin Deac a fost votat în funcția de vicepreședinte, tot cu 13 voturi…

- Fostul viceprimar al Capitalei, Aurelian Badulescu, anunța ca demisioneaza din funcția de președinte interimar al Organizației PSD Sector 3, dupa ce a postat pe Facebook o o imagine trucata cu șeful statului...