Braşov: Urs zărit pe pârtia Clăbucet din Predeal Prezenta unui urs a fost semnalata, sambata in jurul amiezii, pe partia Clabucet din Predeal, trei patrule cu 9 jandarmi ramanand in zona, in cursul dupa-amiezii, pentru a interveni in caz de nevoie. Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, dupa ce prezenta ursului a fost semnalata la 112, o patrula de jandarmi a fost directionata in zona, aceasta reusind sa indeparteze animalul la aproximativ 500 de metri de locul de imbarcare pentru teleschi. Ulterior, alte doua patrule au fost directionate acolo. Totodata, ISU Brasov a emis, in cursul dupa-amiezii de sambata, din ora in ora,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

