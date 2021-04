Stiri pe aceeasi tema

- In opt municipii care au rata de incidența COVID peste 4,5 la mie incepe vaccinarea pentru persoanele din etapa a treia, a anunțat marți președintele președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV), Valeriu Gheorghița. „Vorbim de de judetul Alba cu municipiul…

- Primele opt localitați aflate pe lista sunt Alba Iulia, Timișoara, Brașov (inclusiv Sanpetru), Baia Mare, Zalau, Petroșani, Cluj-Napoca și Giurgiu.Valeriu Gheorghița a precizat ca in aceste localitați va fi posibila inclusiv programarea persoanelor din etapa a treia, direct in platforma de programare,…

- Vincze Lorant a susținut in fața Comitetului pentru petiții din Parlamentul European documentul reprezentanților Consiliilor Județelor Harghita, Mureș, Covasna și Brașov. Vincze Lorant a vorbit despre situația unica din Romania, unde, de aceea, este nevoie de o soluție unica pentru cele patru județe.…

- Legendarul argentinian Alfredo Di Stefano a disputat pe vechiul stadion Tractorul din Brașov unul dintre ultimele meciuri ale carierei, intr-un Steagul Roșu – Espanyol in Cupa Orașelor Targuri, 1966. Peste batrana arena se construiește acum un magazin Kaufland. Așa arata finalul trist al unei baze sportive…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat validarea mandatului deputatului Francisc Toba, dupa ce Comisia de validare a înaintat un raport în acest sens. Numele lui Toba apare în dosarul legat de represiunea care a avut loc în Sibiu, în timpul Revoluției din decembrie 1989, iar…

- Polițiști din cadrul Poliției Orașului Ghimbav efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “neluarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca”, “nerespectarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca” și “vatamare corporala din culpa”.…

- Miercuri seara, in jurul orei 22:15, a luat foc un taximetru, in cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca, in apropierea DGASPC Cluj. Clujenii au filmat ca la spectacol si au postat filmarile pe grupurile de socializare.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat dupa ce a fost anunțata existența unei bombe neexplodate in cartierul Tractorul. Descoperirea „bombei” au facut-o muncitorii care lucreaza la rețeaua de termoficare a municipiului. Din fericire. s-a dovedit a fi doar o alarma falsa.…