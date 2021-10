Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Transilvania Brasov (UniTBv) a decis o serie de masuri de stimulare a studentilor pentru a se vaccina impotriva COVID-19, a declarat, luni, rectorul institutiei de invatamant superior, dr.Vasile Abrudan, care a mentionat, totodata, ca este prea devreme sa avanseze cifre in legatura…

- Bursa speciala ocazionala pentru responsabilitate civica! Aceasta bursa are ca scop implementarea de masuri adecvate reducerii impactului pe care il are pandemia asupra comunitații academice a UNITBV, inclusiv prin susținerea campaniei de vaccinare anti-COVID 19, cu adresabilitate in randul studenților…

- Pentru a reduce semnificativ riscul de infectare intre studenți, Universitatea Transilvania din Brașov ii indeamna pe aceștia sa se vaccineze pana la 1 octombrie cand vor incepe cursurile universitare. Bonus, studenții care vor face dovada imunizarii vor avea gratis a doua luna de cazare in camin. Stundenții…

- Studenții care se vaccineaza primesc o luna de cazare gratuita in caminele Universitații Transilvania din Brașov. Conducerea instituției se pregatește pentru anul universitar, care incepe pe 1 octombrie și spera sa reduca riscul apariției unor focare de COVID-19.

- Coalitia de guvernare a agreat solutia acordarii de bonuri de masa pentru persoanele care se vaccineaza anti-COVID, a declarat, marti, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. Potrivit ministrului, bonurile vor avea valoare nominala de 100 de lei si constituie o masura de stimulare a vaccinarii impotriva…

- Micii producatori de vinuri din Vrancea au fost practic excluși din programul prin care se acorda fonduri europene pentru distilare in cadrul programului finanțat din fonduri europene pentru sprijinirea sectorului vitivinicol din Romania. Ultimul proiect de act normativ emis de Ministerul Agriculturii…

- Vești bune pentru toți studenții, indiferent de anul de studiu, din Iași! Toți tinerii vaccinați primesc o luna de cazare gratuita pentru studenții vaccinați, la o universitate din Iași. Iata care sunt condițiile care trebuiesc indeplinite pentru a beneficia de o luna de cazare gratuita in campusul…