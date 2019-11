Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a VI-a din Sacele, Brasov, a fost luat la bataie de unul dintre profesorii sai, din cauza unui caine. Copilul s-a speriat atat de tare cand dascalul l-a luat la palme, incat a facut pe el. Conflictul celor doi ar fi inceput de la un caine care a intrat in curtea școlii. Copilul ar fi…

- Un profesor de geografie de la Liceul Teoretic „George Moroianu” din Sacele, județul Brașov, a batut un elev din clasa a VI-a pana cand acesta a facut pe el. Profesorul i-ar fi reproșat elevului ca ar fi aruncat cu o hartie mototolita intr-un caine care patrunsese in curtea școlii, apoi ca ar fi lovit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a tranmis un mesaj de avertizare catre populație dupa ce a fost vazut un urs in apropierea unei școli din Rașnov. Avertizarea populației a avut loc, vineri seara, dupa ce a fost semnalata prezența unui urs pe strada 23 August din Bușteni. Mesajul…

- Atunci cand profesorii fac voluntariat, elevii se distreaza alaturi de parinți chiar in curtea școlii lor. La finalul saptamanii trecute profesorii de la Școala Gimnaziala nr. 13 din cartierul Tractorul din Brașov au organizat un concurs de bostani decorați și o seara distractiva destinata elevilor…

- Recent, la Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” din Lugoj un elev a atacat un profesor. Incidentul - conform directorului unitații de invațamant, Mihaela Gheleșian - s-a petrecut in pauza mare, in curtea școlii. The post Profesor din Timiș, batut de un elev chiar in curtea școlii appeared first on Renasterea…

- Povestea directorului este cunoscuta de aproape toti dascalii, dar pana acum nimeni nu a sesizat Inspectoratul Scolar Dolj. Conducatorul unitatii de invatamant recunoaste ca uneori mai cade prin curtea scolii, dar nu pentru ca ar bea ci pentru ca „il mai lasa inima”.