- Un politist din Rasnov a refuzat o mita de 500 de euro de la un sofer din Bucuresti pe care l-a prins drogat la volan. El a sesizat politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, care au organizat un flagrant, scrie Agerpres . Potrivit unui…

- Un barbat acuzat ca i-a oferit in repetate randuri unui polițist mita pentru a nu fi testat cand circula drogat cu metadona prin Rașnov, județul Brașov, a fost reținut. Procurorii brașoveni spun ca este vorba de un membru al clanului Amet Metin, din București, conform Mediafax. Procurori ai…

- Politistii au intocmit dosar penal unui barbat in varsta de 43 de ani, din Glodeanu Sarat, care a fost depistat inlocalitatea de domiciliu, in timp ce conducea autoturismul, dupa ce a consumat bauturi alcoolice.

- Ieri, 1 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș au depistat in flagrant delict un barbat banuit de fals material in inscrisuri oficiale, fals sub semnatura privata, uz de fals și inșelaciune. Din cercetari a reieșit ca un barbat, de 33 de ani, ar fi falsificat actul de identitate…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 31 martie 2021, in jurul orei 13.50, polițiștii au oprit in trafic, pentru…

- La data de 25 martie 2021, in jurul orei 19.20, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 21 ani, din municipiul București, care conducea un autovehicul pe DN1E, pe raza Stațiunii Rașnov din județul Brașov. La testarea conducatorului auto…

- Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Astazi, 21 martie 2021, in jurul orei 15.30, polițiștii au oprit in trafic, pentru control,…

