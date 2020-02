Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi copaci si un panou publicitar au fost doborati, iar izolatia termica a unui bloc a fost smulsa de vantul puternic in cursul diminetii de luni, pompierii militari si cei ai Serviciului Voluntar al Primariei Brasov intervenind pentru indepartarea efectelor Codului rosu sub care s-a aflat…

- În urma unor semnale parvenite din teritoriu, inspectorii de mediu în comun cu inspectorul de poliție și cu padurarul primariei comunei Țîpala au efectuat o razie în fâșiile forestiere a satului Balțați, comuna Țipala. În rezultat au fost depistați 110…

- Un britanic in varsta de 30 de ani a platit 500 de euro pentru a scrie pe un panou publicitar ca iși cauta iubita, iar, in primele 24 de ore de la afișarea mesajului sau, in centrul orașului Manchester, acesta a primit oferte de la peste 120 de persoane, potrivit The Mirror, anunța MEDIAFAX.In…

- Un barbat de 30 de ani a inchiriat un panou publicitar pentru a anunta ca-si cauta iubita. Tanarul a declarat ca a vrut ca demersul lui sa fie hazliu si ca nu vrea sa fie perceput ca un act disperat al unui „ratat”.

- Ionuț Sorin Banciu este de astazi, 29 ianuarie, este noul consilier pe probleme de mediu al primarului municipiului Brașov, George Scripcaru. ,,In acest fel Banciu iși va putea aduce aportul in rezolvarea situațiilor existente, cat și pentru conștientizarea problemelor de mediu la nivelul municipiului…

- Primarul George Scripcaru a declarat ca, miercuri, reprezentanții Primariei Brașov și cei a BERD (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare) vor avea o intalnire in care se va discuta despre preacordul de finanțare in valoare de 10 milioane de euro. Banii vor fi folosiți de Primaria Brașov…

- Primaria Brasov va plati 3,55 milioane de lei pentru a-i despagubi pe proprietarii care au terenuri pe traseul strazii Cucului, varianta la DN 73, care va face legatura cu Poiana In sedinta de vineri, consilierii locali brasoveni vor dezbate un proiect de hotarare ce vizeaza demararea procedurilor…

- O pensiune din Predeal a ramas in bezna, iar doua mașini au fost avariate dupa ce doi copaci au fost doborați la pamant de vantul puternic. In cadere arborii au rupt instalația electrica ce alimenta pensiunea, dupa care s-au prabușit peste patru autoturisme parcate langa unitatea de cazare. Din fericire…