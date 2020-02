Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Baia au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o strada din localitate, se afla o persoana decedata, respectiv un barbat de 50 din comuna Baia.Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat dupa ce un autoturism a lovit doi pietoni pe Bulevardul Saturn. Pentru acordarea primului ajutor intervin doua echipaje SMURD, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, maior Ciprian Sfreja. „O femeie, care conducea un autovehicul…

- Cel de-al doilea minor disparut duminica seara a fost gasit miercuri inecat in apa raului Olt, a informat ISU Brasov. Potrivit sursei citate, apa avea avea o adancime de 2,5 metri in zona in care a fost gasit trupul neinsufletit al copilului. Politistii au fost sesizati duminica, in jurul orei 18,00,…

- Politistii de frontiera de la Negru Voda au descoperit un autoturism, in valoare de 90.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania, anunța un comunicat al instituției. In data de 03.01.2020, in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Negru Voda s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Pe DN1 Predeal – Brașov a avut loc in aceasta dimineata un accident rutier in care au fost implicate un autotren și un autoturism. In urma impactului, trei persoane au fost ranite (investigate medical). Traficul se desfașoara pe un fir, alternativ, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- La sfarșitul lunii ianuarie 2020, vor intra in vigoare prevederile Legii 192 din 2019 care modifica și completeaza unele acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice. IPJ Alba aduce in atenția cetațenilor noile prevederi cu privire la legitimarea persoanei au transmis reprezenții instituției.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 28 octombrie 2019, a fost publicata Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice. Aceste modificari vor intra in vigoare in 90 de zile de la publicare. Din ianuarie 2020, conform Legii…

- Marți, in jurul orei 17.15, polițiștii din stațiunea Bran au depistat in trafic un barbat in varsta de 45 ani din Nicaragua, care a condus un autoturism pe DN73, direcția de deplasare Bran spre Moieciu, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. La testarea conducatorului auto din punct…