- Un copil de noua ani din localitatea bistriteana Tureac s-a accidentat grav, marti dupa-amiaza, dupa ce a cazut de pe un pod, de la o inaltime de aproximativ trei metri, potrivit datelor transmise de catre purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, Ciprian Pacurar.…

- Un copil de noua ani a cazut de pe pod in apa, in localitatea Tureac. Distanța de la care a cazut a fost de trei metri. Cei de la Ambulanța l-au transportat la spital. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a echipajelor medicale in localitatea Tureac. Un echipaj al Serviciului de Ambulanța…

- „O autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și o autospeciala pentru transport victime multiple au fost dislocate pentru a gestiona o situație de urgența rezultata în urma unui accident rutier produs pe raza localitații Someșul Rece.…

- Un copil de 7 ani a fost dus cu elicopterul la spital dupa ce a cazut de pe o saltea gonflabila. Acesta se juca in apa alaturi de un alt copil, cand s-au dezechilibrat și au cazut in mare. Salvamarii au reușit sa-i scoata la timp pe cei doi copii, dar cel de 7 ani era in stare grava și a fost preluat…

- Un barbat de 37 de ani a primit șansa la o noua viața dupa intervenția salvatoare a pompierilor și paramedicilor salajeni. Barbatul a cazut de la inalțime, astazi, in jurul pranzului, in zona Parcului Industrial Jibou. Articolul Jibou: Resuscitat dupa ce a cazut de la inalțime, transportat cu elicopterul…

- Un barbat in varsta de 23 de ani a fost transportat, duminica, la spital in soc hipotermic dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 4 metri, informeaza ISU Iasi. Accidentul s-a produs in localitatea Hoiseni, comuna Dumesti, langa DN 28. La fata locului au intervenit doua autospeciale de…

- CARAS-SEVERIN – Votul masiv, dat pana in 4 iunie, pe site-ul destinatiaanului.ro, a facut ca Banatul Montan sa deschida lista celor sase orase si regiuni finaliste care lupta pentru distinctia de Destinatie a anului 2021. Urmeaza Braila, Iasi, Oradea, Maramures si Delta Dunarii! „Romanii au decis care…