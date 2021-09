Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au fost alertate, in aceasta dimineața, printr-un apel la 112, despre producerea unui accident rutier pe DN13, la ieșire din orașul Rupea catre Sighișoara, in care au fost implicate doua autovehicule. „Din primele informații sunt trei persoane ranite. Traficul este blocat”, a anunțat purtatorul…

- Un accident extrem de grav s-a produs, joi, pe DN 15, intre o mașina și un microbuz. In urma impactului, 13 persoane au fost ranite. ”Din primele cercetari efectuate la fata locului, la km. 44+280 m, politistii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune intre un autoturism, condus de o femeie, de…

- Un barbat de 54 de ani a decedat si alte patru persoane au fost ranite, joi, pe DN2, in apropierea localitatii Urechesti, in urma coliziunii dintre doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Prin apel la 112, a fost sesizata producerea unui accident rutier in apropiere…

- Doua persoane au fost ranite si o a treia a decedat intr-un accident rutier care a avut loc, marti dimineata, pe Soseaua Cristianului, pe DN 73, intre municipiul Brasov si localitatea Cristian, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Conform sursei citate, in accident au fost implicate 2 autovehicule.…

- Un camion a fost lovit de un tren de marfa, miercuri, 30 iunie, in zona Timiș-Triaj, din municipiul Brașov, noteaza site-ul Mytex.ro. Șoferul a primit ingrijiri medicale la fața locului și a fost dus la spital. Doi barbați, personal CFR, au refuzat internarea.In urma impactului, camionul s-a rasturnat…

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit miercuri dimineața intr-un imobil din Fagaraș, județul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la producerea unui incendiu la nivelul unui imobil situat in Fagaraș.…

- O persoana a decedat si alte trei au fost ranite, intr-un incendiu produs in aceasta dimineața la o locuința din Fagaraș. In aceasta dimineața, Poliția Municipiului Fagaraș a fost sesizata cu privire la producerea unui incendiu la nivelul unui imobil situat pe raza municipiului Fagaraș din județul Brașov.…

- Un accident in care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sambata dupa amiaza, pe drumul national 1, intre Ploiesti si Brasov, 11 persoane, intre care patru copii, aflandu-se in cele patru autovehicule. Trei dintre acestia au primit ingrijiri medicale la fata locului, iar o a patra a fost…