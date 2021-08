Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a cazut in gol aproximativ 30 de metri pe un traseu montan de pe Piatra Craiului a fost evacuat, marti, cu un elicopter SMURD-IGAV la o unitate medicala, dupa ce a fost ajutat de salvamontistii din Zarnesti, noteaza Agerpres. Conform Dispeceratului National Salvamont, barbatul era…

- Un barbat care a cazut in gol aproximativ 30 de metri pe un traseu montan de pe Piatra Craiului a fost evacuat, marti, cu un elicopter SMURD-IGAV la o unitate medicala, dupa ce a fost ajutat de salvamontistii din Zarnesti. Conform Dispeceratului National Salvamont, barbatul era bine echipat…

- Un copil de noua ani din localitatea bistriteana Tureac s-a accidentat grav, marti dupa-amiaza, dupa ce a cazut de pe un pod, de la o inaltime de aproximativ trei metri, potrivit datelor transmise de catre purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, Ciprian Pacurar.…

- O explozie puternica a avut loc miercuri seara la un depozit privat de artificii aflat pe platforma Uzinei Tehnice Tohan din Zarnești, județul Brașov. Un barbat a murit carbonizat, iar alte doua persoane sunt intoxicate cu fum. UPDATE. Victimele incendiului de la depozitul de artificii din Zarnesti…

- Un barbat de 37 de ani a primit șansa la o noua viața dupa intervenția salvatoare a pompierilor și paramedicilor salajeni. Barbatul a cazut de la inalțime, astazi, in jurul pranzului, in zona Parcului Industrial Jibou. Articolul Jibou: Resuscitat dupa ce a cazut de la inalțime, transportat cu elicopterul…

- Un copil a supraviețuit miraculos, dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Echipajul medical ajuns la fața locului l-a transportat rapid la spital. „Astazi, prin apel 112, Sectia 7 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor s-a precipitat de la etajul 6…

- Un barbat in varsta de 23 de ani a fost transportat, duminica, la spital in soc hipotermic dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 4 metri, informeaza ISU Iasi. Accidentul s-a produs in localitatea Hoiseni, comuna Dumesti, langa DN 28. La fata locului au intervenit doua autospeciale de…

- Un barbat in varsta de 23 de ani a fost transportat, duminica, la spital in soc hipotermic dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 4 metri, informeaza ISU Iasi. Accidentul s-a produs in localitatea Hoiseni, comuna Dumesti, langa DN 28. La fata locului au intervenit doua autospeciale…