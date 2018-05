Braşov: Turistă poloneză rănită pe munte, transportată la Spitalul municipal Făgăraş O turista din Polonia, ranita joi, in Masivul Fagaras, a fost coborata de pe munte in siguranta, in jurul orei 19.00, de elicopterul MAI, si transportata la Spitalul Municipal de Fagaras. Femeia in varsta de 22 de ani a suferit un traumatism de membru superior si unul cranio-cerebral, dar nu se afla in stare grava. ''Victima a fost coborata de pe munte cu elicopterul MAI pana in orasul Victoria, de unde a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la Spitalul municipal Fagaras. In functie de ce vor hotari medicii de la Fagaras, este posibil sa fie transportata la UPU Brasov. Celelalte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

