- Trei autoturisme și un microbuz de transport persoane s-au ciocnit, vineri seara, in Valcea. O persoana este ranita.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Ramnicu Valcea-Sibiu, in apropierea localitații Robești, județul Valcea, s-a produs un accident…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22, intre localitatile Mineri si Somova, din judetul Tulcea, s a produs un accident rutier intre doua autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane.Potrivit Infotrafic, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un impact frontal intre doua mașini, pe DN 64, in localitatea Dobrosloveni, județul Olt, potrivit Centrului Infotrafic.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 64, la kilometrul 6+100 metri, localitatea Dobrosloveni,…

- Un accident rutier in care a fost implicat un autocar și un autoturism s-a produs in urma cu puțin timp la ieșire din Adjud. Șase persoane sunt ranite, potrivit Centrul Infotrafic din Poliția Romana. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85) Adjud-Focșani,…

- Un accident rutier in care a fost implicat un autocar s-a produs in urma cu puțin timp in apropiere de Adjud. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85) Adjud-Focșani, la ieșirea din localitatea Adjud, din județul Vrancea, s-a produs un accident rutier…

Accident grav pe DN18. Trei autovehicule implicate. Sase persoane ranite in urma impactului. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri Centrul

- Un accident grav s-a produs duminica dupa-amiaza pe DN1, in Posada, anunța Centrul Infotrafic.in care au fost implicate trei mașini s-a produs duminica pe DN1, in localitatea Posada. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, iar circulația mașinilor a fost restricționata.Cele doua persoane ranite…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autotren, o autoutilitara si alte trei autoturisme, produs duminica, intre Caransebes si Lugoj, conform news.ro.”Pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 470+300 de metri, in apropierea localitatii Constantin Daicovici,…