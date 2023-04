Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 2 aprilie 2023, in jurul orei 04.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe B-dul. Revoluției 1918 din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din municipiul Aiud. In urma testarii conducatorului…

- Un sofer in varsta de 32 ani a fost depistat de politistii rutieri conducand in Piatra-Neamt sub influenta drogurilor si a bauturilor alcoolice, potrivit Agerpres."Intrucat manifesta un comportament nefiresc, conducatorul auto, din Piatra-Neamt, a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul indicand…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, prev. si ped. de art. 336 alin. 2 C. Pen. In actul de sesizare s a retinut in fapt…

- Duminica, 19 februarie, polițiștii din Borșa au oprit in trafic, pe strada Gruiu lui Dan din oraș, un autoturism, al carui conducator auto era un barbat de 55 de ani din oraș. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost…

- Sambata, 11 februarie 2023, in jurul orei 00,20, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului…

- Cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului Potrivit IPJ Tulcea, la data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 17:50, politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Macin, in timp ce desfasurau activitati specifice pe strada Victoriei, din localitatea Jijila, au oprit pentru control…

- Sambata, 7 ianuarie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii au oprit, pentru control, pe B-dul. Incoronarii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din comuna Martinești, județul Hunedoara. In urma testarii acestuia cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența…

- La data de 6 ianuarie 2023, in jurul orei 01:44, politistii din cadrul Biroului Rutier Tulcea, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat in trafic, pe strada Isaccei din localitate, un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 22 de ani, din Municipiul Tulcea.In…