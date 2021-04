Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere starea partiilor din Poiana Brașov, faptul ca atat schiorii, cat și agenții economici respecta masurile dispuse pentru reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, dar și numarul, relativ mare pentru luna aprilie, a celor care doresc sa schieze, Municipalitatea ia in calcul sa…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu alte 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie, si a stabilit masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit…

- Prelungirea pandemiei si restrictiilor de calatorie a determinat conducerea Tarom sa decida trimiterea in somaj tehnic a 65% din personal pentru o perioada de 6 luni, potrivit unor surse apropiate companiei. CITEȘTE ȘI: Ce ar fi daca ar exista un mini-DNA al invatamantului? Decizia a fost adoptata…

- Salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit de la inceputul sezonului de schi in peste 500 cazuri, reprezentand 518 persoane care s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate, vineri avand un numar semnificativ de interventii, 12. Conform Serviciului Public Local Salvamont Brasov, in cele…

- Comisia Europeana a anuntat astazi, intr-un comunicat, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19. Decizia a fost luata in contextul in care statele membre suporta in continuare intarzieri in livrarea dozelor de la AstraZeneca.…

- Am trecut de pragul de 300 de persoane, care au avut nevoie de ajutor. O spun reprezentanții Serviciului Public Local Salvamont Brașov, care le recomanda schiorilor incepatori sa ramana pe partiile de la baza masivului, destinate lor, adica partia BRADU si partia STADION si sa nu mai urce pe partia…