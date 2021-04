Senatorul Marius Dunca, presedintele PSD Brasov, a solicitat vineri, intr-o conferinta de presa, demisia Guvernului, el mentionand ca, "in loc sa fie sprijiniti, consultati, cetatenii sunt in permanenta certati, iar libertatile le sunt ingradite".



Un prim argument pe care l-a adus senatorul PSD in sprijinul solicitarii sale este "modul haotic in care este gestionata, de mai bine de un an, pandemia".



"Romania este practic deconectata de la ATI. Vorbim, in continuare, de o criza de locuri la ATI. In loc sa suplimenteze numarul de paturi, numarul acestora s-a micsorat. Vreau…