Stiri pe aceeasi tema

- CJSU a aprobat regulile și masurile care trebuie respectate in unitațile administrativ-teritoriale Bogdan Voda, Ocna Șugatag și Vima Mica Subprefectul Rudolf Stauder a menționat ca au fost aprobate in ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența regulile și masurile care trebuie…

- Intr-o singura localitate din judetul Brasov, Halchiu, unde incidenta cumulata COVID-19 depaseste 3 cazuri la 1.000 de locuitori, se aplica, de maine, noile restrictii prevazute in Hotararea de Guvern adoptata vineri. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov, in comuna Halchiu…

- Prima saptamana de cursuri din noul an școlar se incheie cu o situație nu tocmai optimista din punct de vedere epidemiologic. Conform datelor transmise vineri, 17 septembrie, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, erau confirmați 46 de elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu mențiunea ca…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați…

- Miercuri, 11 august, in jurul orei 14.40, pe strada Rovinari din municipiul Targu Mureș a avut loc un incendiu de vegetație uscata. "Au executat misiunea pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș. Au ars aproximativ 100 de metri patrați de vegetație uscata fara pericol de propagare",…

- Este un caz petrecut in urma cu cateva saptamani și care a fost sesizat de polițist prin sistemul Call-center. In cauza a fost sesizat și Parchetul Brașov iar brașoveanul, in varsta de 36 de ani, a fost prins in flagrant. Acesta voia sa ofere 100 de euro polițistului examinator pentru a-l trece la proba…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a afiramt ca se vor relua cursurile in septembrie, in format fizic. Astfel, elevii se vor intoarce la școala, in banci, insa cu posibilitatea revenirii la școala online in anumite condiții.

- O anexa din incinta Manastirii Dumbrava a luat joi seara foc, fara a exista pericol de propagare, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. "Detasamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea si stingerea unui incendiu izbucnit in curtea Manastirii Dumbrava. Din…