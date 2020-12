Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist iordanian a fost arestat pentru ca a publicat pe site-ul sau informatia ca vaccinul impotriva coronavirusului a ajuns deja in regat si ca unii responsabili au fost deja vaccinati, relateaza sambata AFP, care citeaza o sursa judiciara, potrivit Agerpres. "Procurorul de pe langa Curtea…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva SARS CoV-2, a prezentat vineri, detalii din strategia naționala de vaccinare aprobata de CSAT. Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație – in jur de 13 milioane de romani – impotriva COVID-19 in primele…

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania se va desfașura in trei etape, primii urmand sa fie imunizați lucratorii din domeniul sanatații și social, iar in a doua etapa vor fi vaccinati toti angajatii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale, inclusiv cei din salubritate sau personalul…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a spus ca și cei ce vor fi vaccinați vor trebui sa poarte masca și sa respecte regulile din pandemie.”Așa cum s-a spus, inclusiv Anthony Fauci a prezentat aceasta recomandare, trebuie sa ințelegem ca pana…

- Ministerul Sanatații a trimis catre toate ministerele din Guvern o circulara prin care cere ca fiecare instituție sa intocmeasca liste cu angajații care doresc sa se vaccineze cu vaccinul anti-Covid care va veni in Romania la finalul lunii decembrie.

- Activitatea in interior pentru baruri, restaurante, cafenele si sali de jocuri de noroc din Zalau, Hereclean, Carastelec si Banisor a fost suspendata incepand de luni, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 cumulate la 14 zile a depasit in aceste patru localitati trei bolnavi la 1.000 de locuitori,…

- Un iesean a trimis pe adresa redactiei o inregistrare in care se vede bataia de joc in care circula iesenii care apeleaza la autobuzul 27 "Asa se circula in fiecare dimineata si dupa amiaza pe autobuzul 27. CTP-ul si primarul Chirica isi bat joc de oameni. Ei inchid restaurante, baruri dar autobuzele…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu atrage atenția ca, in contextul actual in care numarul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 a depașit 2000 de cazuri noi fața de ultima raportare, iar rata de ocupare a paturilor dedicate infecțiilor cu noul coronavirus a depașit 50%, și in anumite regiuni/ orașe se apropie…