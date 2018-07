Braşov: Protest cu blocarea intersecţiilor mari din municipiu timp de mai multe ore Peste 200 de persoane, in mare parte tineri, dar si mamici cu bebelusi in brate, au protestat miercuri seara, blocand pe rand mai multe treceri de pietoni nesemaforizate din zona sensurilor giratorii din municipiul resedinta.



Prima trecere de pietoni blocata de aproximativ 20 de persoane, care au trecut in repetate randuri de pe o parte pe alta a strazii, a fost cea din fata Teatrului ''Sica Alexandrescu'', in jurul orei 18,00, cand traficul este foarte intens. Pentru aproape o jumatate de ora centrul orasului a fost blocat.



Treptat, numarul protestatarilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

