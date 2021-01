Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta este derulata de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Brasov. Drogurile erau aduse din Spania si urmau sa fie distribuite pe teritoriul Romaniei.

- DIICOT – Serviciul Teritorial Brasov anunta, luni, retinerea a patru inculpati care au incercat sa introduca in tara din Spania 2 kilograme de cocaina cu grad ridicat de puritate, in valoare de 225.000 de euro. Drogurile erau ascunse in ambalaje de detergent in colete, printre alimente si haine. „La…

- Cinci camatari din Craiova au fost prinși dupa ce unuia dintre ei i s-a organizat un flagrant chiar cand primea dobanda la un imprumut, informeaza DIICOT. Au urmat percheziții, rețineri și sume uriașe de bani confiscate.La data de 15.12.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- DIICOT: Trei barbati au fost retinuti intr un dosar de trafic de droguri. Drogurile erau aduse din Spania prin colet.La data de 24.11.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus retinerea pe o perioada…

- Sase persoane vor fi aduse la audieri la Biroul Teritorial Sibiu, fiind acuzate ca au produs un prejudiciu de un milion de euro prin frauda informatica si spalare de bani, pe parcursul cercetarilor fiind identificate peste 2.000 de victime din Germania, Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia,…

- La data de 11.11.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova impreuna cu ofițeri de poliție judiciara...

- La data de 25.10.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 2 inculpați, pentru savarșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc. In cauza s-a reținut…

- Barbat, retinut pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la introducere in tara de droguri de risc si de mare risc si trafic de droguri de risc si mare risc.La data de 13.10.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial…