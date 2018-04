Patru zimbri din Rezervatia de la Vama Buzaului vor fi eliberati in mediul natural in localitatea Armenis din judetul Caras-Severin, in luna mai, in cadrul unui proiect al WWF, a declarat marti, pentru AGERPRES, presedintele Agentiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov, Mihai Pascu.



''Intentia noastra este de a ne ralia proiectului WWF de eliberare a zimbrilor in mediul natural, in zona judetului Caras-Severin.Vom transfera un numar de patru exemplare, cel mai probabil in luna mai. Acest lucru depinde de echipa care vine de la Caras-Severin, formata din medic veterinar,…