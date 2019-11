Braşov: Primăria mai cumpără două ratracuri pentru bătătorit zăpada în Poiană; investiţia - 4 milioane lei Conform sursei citate, lucrarile de pregatire a partiilor si de verificare a instalatiilor de producere a zapezii si a celor de transport pe cablu ar putea fi finalizate pana la sfarsitul saptamanii viitoare, domeniul schiabil fiind pregatit pentru noul sezon 2019-2020. "Si in acest an vom termina la timp pregatirile pentru sezonul de schi. Deja au fost montate plasele si saltelele de protectie, a fost verificata instalatia de producere a zapezii artificiale, tunurile mobile sunt deja pe pozitii, la instalatia de transport pe cablu mai trebuie facute incercarile de transport cu sarcina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

