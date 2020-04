Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au identificat și reținut, un barbat, in varsta de 41 ani, pe numele caruia Tribunalul Brașov a emis mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 zile, pentru savarșirea infracțiunilor de ”furt calificat” și “complicitate la…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Codlea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ,,furt calificat” – 2 acte materiale. In fapt, in noaptea de 21/22 martie a.c., in jurul orei 04.30, cadrele de poliție au depistat pe strada Constituției din Codlea,…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Codlea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “furt calificat”, “conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și “punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat”. In fapt, la data de…

- Polițiștii brașoveni au reușit sa dea de urma unui barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile din Austria. El era cautat pentru infractiuni comise contra propritetatii pe teritoriul acestui stat. Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov, in colaborare cu cei din Sinca…

- Polițiști din cadrul Secției 2 Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „furt calificat”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, un barbat, in varsta de 43 ani din județul Timiș, ar fi sustras mai multe bunuri din interiorul…

- Polițiști din cadrul Secției 2 din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ,,furt calificat”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 30 ani din județul Brașov, ar fi sustras capacele roților…