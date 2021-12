Stiri pe aceeasi tema

- In doar sase unitati de invatamant din totalul de 411 care functioneaza cu prezenta fizica in judetul Brasov testele de saliva pentru depistarea COVID-19 sunt administrate de catre reprezentantii acestora si in 26 diferentiat de la o clasa la alta, fie in scoala, fie acasa, in restul, reprezentand…

- Odata cu intoarcerea copiilor in școli, dupa zilele libere de 1 decembrie, programul de testare a elevilor cu teste pe baza de saliva a fost demarat in majoritatea unitaților de invațamant. Joi a fost practic prima zi de punere in practica a acestei soluții sanitare pentru prevenirea Covid 19. Unele…

- Odata cu intoarcerea copiilor in școli, dupa zilele libere de 1 decembrie, programul de testare a elevilor cu teste pe baza de saliva a fost demarat in majoritatea unitaților de invațamant. Joi a fost practic prima zi de punere in practica a acestei soluții sanitare pentru prevenirea Covid 19. Unele…

- Consiliile de administratie ale tuturor unitatilor de invatamant din judetul Bistrita-Nasaud au decis ca testarea elevilor si prescolarilor pentru COVID-19, pe baza de saliva, sa se faca la domiciliu, sub supravegherea parintilor sau a tutorilor legali, a anuntat, marti, Inspectoratul Scolar Judetean…

- Elevii cer testarea gratuita, saptamanala, a tuturor elevilor și profesorilor nevaccinați, dupa depașirea ratei de infectari de 6 la mie, și inchiderea unitaților de invațamant in localitațile care intra in carantina. Consiliul Național al Elevilor a transmis ca este absolut necesar ca, in cazul in…

- Attila Cseke: Școlile vor primi mai multe teste pentru depistarea Covid Peste 660 de localitati figureaza marti cu o incidenta a infectarilor cu coronavirus de peste pragul de trei cazuri la mia de locuitori. Au aparut focare noi si în unitati de învatamant: trei la Timisoara,…

- Din datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, la inceputul lunii septembrie, peste 60% dintre cadrele didactice din județ au facut vaccinul impotriva COVID-19. Rata de vaccinare in randul elevilor este insa mult mai mica. ”Avem niște procente transmise și la Ministerul Educației. Avem…

- Sindicatele din invatamant atrag atentia asupra unui fenomen de la nivelul scolilor din intreaga tara, cel al profesorilor care sufera de comorbiditati in cazul infectarii cu Covid-19 si care, din diferite motive, au si recomandarea medicului de a nu se vaccina. Conform legislatiei in vigoare, ar trebui…