Braşov: Peste 100 de pompieri militari intervin pentru evacuarea apei în mai multe localităţi Peste 100 de pompieri militari actioneaza sambata, in mai multe localitati din judetul Brasov, pentru evacuarea apei din subsoluri, case, curti, dar si din subsolul spitalului din Zarnesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. Pompierii intervin pentru inlaturarea efectelor inundatiilor la Sacele, in cartierul Garcini, pe strada Palisti care este inundata, in satul Zizin unde sunt inundate 12 curti si o casa, in localitatea Purcareni, pentru evacuarea apei din patru case, si la Spitalul orasenesc din Zarnesti unde este inundat subsolul. Tot in orasul Zarnesti, se actioneaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

