Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de persoane s-au adunat, duminica la pranz, in municipiul Brasov, sa formeze un lant uman pentru stabilirea unui record inedit. In total, 3.072 de oameni trebuie sa participe si sa citeasca o fraza din cartea "Descult”, a lui Zaharia Stancu, pentru a intra in Cartea Recordurilor.

- Brasovul isi propune sa intre in Cartea Recordurilor prin cel mai mare lant de oameni care citesc, sarbatorind astfel si Centenarul Marii Uniri si Ziua Internationala a Cartii, evenimentul urmand sa aiba loc pe 22 aprilie, in centrul municipiului resedinta. Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- Delia s-a trezit in casa cu un fan infocat. Mai exact, un alt barbat era așteptat de artista in locuința ei, iar confuzia creata a starnit amuzamentul celor din jur. Abia dupa cateva minute si-au dat seama ca persoana respectiva nu este cea pe care o asteptau, ci este un fan de-ai Deliei, potrivit Antena…

- Numarul mediu de pensionari a scazut la 5,228 milioane persoane in 2017, cu 29.000 persoane mai putine fata de anul precedent, iar raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul National…

- Circulatia feroviara este intrerupta la aceasta ora intre Brasov si Predeal. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a anuntat ca, din cauza vantului puternic, un copac s-a prabusit peste liniile de cale ferata, iar un al doilea a cazut peste…

- Politistii din Prahova si cei de la Directia Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza cinci perchezitii, la aceasta ora, in Prahova si Ilfov, la persoane suspectate ca au sustras seifuri, case de bani si ATM-uri, de pe raza judetului respectiv, dar si din Brasov si Buzau Potrivit unor…

- Doua accidente grave au avut loc duminica seara pe raza judetului Brasov. Pe DN13, in zona Hanului din Ardeal, un autoturism in care se aflau doua persoane a plonjat de pe un pod. UNa dinte persoane, care a ramas prinsa in resturile masinii, a decedat. La locul accidentului au actionat un echipaj SMURD;…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca unele reactii publice la adresa premierului desemnat Viorica Dancila sunt incorecte si ca o persoana nu poate fi judecata dupa hainele pe care le poarta si dupa coafura.…