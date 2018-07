Stiri pe aceeasi tema

- Ploi torentiale si persoane evacuate aseara in Timis si Arad Foto: Arhiva. Opt persoane au fost evacuate marti seara din localitatea Lalasint, comuna aradeana Bârzava. În localitate au fost inundate 20 de case, iar strazile au fost acoperite de aluviunile aduse de pe dealuri.…

- O ploaie torențiala a provocat inundații in localitatea Magina. Detașamentul ISU Aiud a intervenit joi, in jurul orei 14.45, cu 2 autospeciale, 2 motopompe și 4 subofițeri pentru evacuarea apei din 3 gospodarii. Zona s-a aflat sub avertizare cu Cod Galben pana la ora 15.00. Au fost prognozate averse…

- Explozie urmata de incendiu intr-un din Brașov. O explozie puternica, urmata de incendiu s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 1.00, la un bloc de locuințe din Brașov, de pe Aleea Constructorilor. Locatarii au reușit sa se autoevacueze. Vezi galeria foto + 3 + 3 Incendiul a fost lichidat in cateva…

- Peste 100 de pompieri militari actioneaza sambata, in mai multe localitati din judetul Brasov, pentru evacuarea apei din subsoluri, case, curti, dar si din subsolul spitalului din Zarnesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. Pompierii intervin pentru inlaturarea efectelor inundatiilor…

- Un cioban a ramas blocat in zona barajului de la Mandra, in județul Brașov, cu aproape 1.000 de oi, dupa ce apele au crescut , dupa ce apele au inceput sa creasca in zona. Astfel, pompierii militari din orasele Fagaras si Victoria au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru evacuarea acestora,…

- Pompierii militari din orasele Fagaras si Victoria au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru evacuarea a aproximativ 1.000 de oi ramase blocate in zona barajului din localitatea Mandra, dupa ce apele au inceput sa creasca, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Accident rutier deosebit de grav cu 6 victime. Bilantul indica 3 morti, 1 raniti grav si 2 raniti mai usor. UPDATE: Trei persoane au murit si alte trei sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si…

- Aproximativ 200 de metri patrati de vegetatie uscata de langa zidurile Cetatii Rasnov au luat foc vineri dupa-amiaza, incendiul fiind localizat si lichidat de pompierii din Rasnov. „Patru autospeciale de stins incendii cu apa si spuma de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Rasnov…