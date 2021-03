Stiri pe aceeasi tema

- Parohia romano-elena „Buna Vestire” din Braila a oferit miercuri mai multe daruri Sectiei Obstetrica-Ginecologie 1 a Spitalului Județean de Urgența din municipiu. In urma consultarilor cu maternitatea, preotii au achizitionat un dulap si 15 lenjerii pentru pat, necesare dotarii a 5 salone…

- Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul social-filantropic, a oferit daruri mamelor aflate sub ocrotirea Complexului de Servicii „Prichindelul” și celor internate in Maternitatea Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sibiu. Activitatea a avut loc miercuri, 24 martie, in ajunul Bunei Vestiri.…

- La Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos a avut loc o intrunire duhovniceasca prilejuita de sarbatoarea Bunei Vestiri, organizata la initiativa Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Casian si dedicata sotiilor preotilor din Eparhia Dunarii de Jos. Evenimentul s-a desfasurat…

- Joi, 25 martie 2021, de praznicul Bunei Vestiri, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, liturghisește in sobor de arhierei la Catedrala Mitropolitana din Municipiul Cluj-Napoca, cu ocazia hramului Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Salajului. Pentru credincioșii clujeni…

- VIDEO: Grația Apusenilor salbatici. Caprioare bucuroase de venirea primaverii surprinse de camerele de supraveghere din Parcul Natural Apuseni Imagini inedite au fost surprinse din nou in Parcul Natural Apuseni. Este vorba despre o turma de caprioare care se bucura de venirea primaverii, cu iarba proaspata…

- Doua cluburi sportive din Chisinau au ales sa marcheze venirea primaverii si ajunul Zilei de 8 martie cu multa miscare si zambet. Atletii au participat la o cursa de alergare in Parcul Valea Morilor.

- Balena Goliat a ajuns la Cluj in iarna anului 1964, la inceput, in cadrul unui tur organizat in toata Romania. Evenimentul a marcat intreaga generație, fiind ceva ce foarte puțini oameni au putut vedea. Turneul național a avut loc iarna, cand era mult mai ușor sa fie conservata carcasa balenei. ”Balena…

- Mesaje de 1 martie • Mesaje de Martisor • SMS -uri, felicitari si urari frumoase pe care le puteti trimite odata cu venirea primaverii | campeniinfo.ro Venirea primaverii este un bun prilej de a le trimite celor dragi un mesaj, o felicitare sau o urare cat mai prietenoasa. Pe langa traditionalul martisor…