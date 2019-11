Braşov: Internet public gratuit la Făgăraş, printr-un proiect european Primaria municipiului Fagaras a semnat, saptamana aceasta, contractul de executie a lucrarilor pentru instalarea retelei Wi-Fi, urmand ca, in perioada urmatoare, sa fie instalate 25 de echipamente, pe 12 strazi, scrie Agerpres. "Locurile au fost alese in functie de accesul cetatenilor si turistilor in aceste zone. Avem acoperit tot orasul, toate intrarile si iesirile din Fagaras. Cei care tranziteaza sau viziteaza localitatea vor primi notificare pe telefoane ca sunt disponibile aceste retele Wi-Fi", conform unui comunicat transmis, vineri, de Primaria Fagaras. Conform proiectului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

