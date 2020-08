Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus le-a cerut luni guvernelor si cetatenilor sa faca totul pentru a „eradica” transmiterea Sars-Cov-2, care a contaminat 20 de milioane de persoane si a provocat 750.000 de decese, noteaza AFP, potrivit News.ro. „Saptamana…

- Un nou program de internship destinat studenților a inceput la Azomureș. Directorul general al companiei, Harri Kiiski, le-a vorbit studenților despre importanța unui astfel de program in viitoarea lor cariera, dar și despre importanța respectarii regulilor de siguranța atunci se afla pe platforma.…

- Directorul general adjunct al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ovidiu Marian Barbier, a anuntat, vineri, ca lucrarile pentru construirea nodului rutier de la Chetani, care va avea rolul de descarcare a traficului de pe tronsonul de autostrada Iernut-Chetani, au…

- ”Toata lumea credea ca Unifarm cumpara si distribuie la spitale sau familiilor vulnerabile. Dimpotriva, ei cumparau la niste preturi, dupa cum se vede, astronomice, apoi trimiteau facturile sa le plateasca Consiliile Judetene. 90% din presedintii de Consilii Judetene au refuzat sa cumpere masti si…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat un seminar de informare in domeniul Muncii și Protecției Sociale, dedicat oamenilor de afaceri. Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș și Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș au fost partenerii instituției camerale in organizarea…

- Ei nu au creat probleme la intrarea in sediul Casei județene de Pensii Mureș, susține conducerea instituției. Directorul executiv al Casei de Pensii Mureș spune ca este obligatoriu ca la intrarea in cladirea instituției, persoanele sa poarte maști de protecție și sa li se masoare temperatura. In general,…

- Directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), Guido Rasi, a declarat luni ca antiviralul Remdesivir, produs de compania americana Gilead, ar putea primi in urmatoarele zile o autorizatie initiala de punere pe piata ca tratament impotriva COVID-19, transmite Reuters. ‘S-ar putea ca…