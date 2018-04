Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 9 perchezitii domiciliare in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de furturi din locuinte si societati comerciale. La…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Oradea au efectuat 13 perchezitii domiciliare si au organizat o actiune de prindere in flagrant delict, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. S.T. Oradea, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in trafic de droguri…

- Polițiștii din Brașov, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, au destructurat o grupare infracționala specializata in furturi din autoturisme. Gruparea era formata din trei cetațeni moldoveni și unul ucrainean…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea DIICOT, au efectuat 11 percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional, implicat in comiterea de infracțiuni de proxenetism. 5 persoane au fost reținute.…

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea DIICOT, au efectuat derulat marti o actiune pentru destructurarea unui grup infractional, implicat in comiterea de infractiuni…

- Politistii fac marti dimineata 22 de pechezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mures vizand infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani in comercializarea de produse in medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei. “La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare…

- Dosare penale pentru furt pentru o femeie și un barbat, dupa ce au fost prinși ca furau diferite produse din societați comerciale. In primul caz, a fost reținuta de polțiști, o femeie in varsta de 31 de ani, care incerca sa fure haine dintr-un magazin de unde furase fara sa fie prinsa și cu o zi mai…

- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…