Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, in cadrul competiției interne a Partidului Națonal Liberal, a fost desemnat candidatul pentru ocuparea postului de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, la alegerile locale din acest an. In conformitate cu decizia Biroului Politic Județean, candidatul desemnat prin vot de catre…

- Așa cum anunțasem ieri, 9 ianuarie 2020, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, Marius Stan (foto sus, al doilea de la dreapta), și-a anunțat astazi, la Galați, ca membru al unui partid inființat anul trecut, in luna octombrie, denumit „Impreuna pentru Moldova”, candidatura la postul de primar,…

- Europarlamentara Rovana Plumb a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca va candida pentru un nou mandat la presedintia PSD Dambovita. Alegeri in cadrul organizatiei vor avea loc la Conferinta Extraordinara Judeteana din data de 19 ianuarie."Am avut prima sedinta a…

- Proiectul de hotarare referitor la numirea juristului Alexandru Moldovan in funcția de prefect al județului Suceava va fi adoptat de Guvern in ședința de astazi dupa-amiaza. Proiectul este inclus pe ordinea de zi și au fost parcurse toate etapele premergatoare numirii, astfel incat nu exista nici ...

- 109 de cazuri de hepatita in judetul Brasov. Boala evolueaza de 7 luni, autoritatile raporteaza acum un minus de peste 400 doze de vaccin. 58 de cazuri sunt in localitatea Teliu, unde focarul a izbucnit in luna aprilie. Celelalte sunt in Brasov si Zizin Prefectul Brasovului, Marian Rasaliu,…

- Fostul premier polonez Donald Tusk a fost ales miercuri în functia de presedinte al Partidului Popular European (PPE) de delegatii reuniti la Zagreb în congresul formatiunii paneuropene, transmite Agerpres.Tusk, singurul candidat înscris pentru presedintia PPE, a fost validat…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca a initiat inca un val de demiteri ai reprezentantilor PSD, printre acestia aflandu-se si Olguta Vasilescu, care era consilierul premierului. „Am eliberat-o de aceasta grija ca sa se ocupe de campenie (n.red.: prezidentiala)”,…

- Eugen Teodorovici, presedinte executiv al PSD, este foarte optimist in privinta viitorului partidului. Chiar daca este intr-o iminenta opozitie, PSD va reveni la guvernare si va fi "mult mai intarit", spune liderul PSD The post „PSD va reveni la guvernare, mult mai intarit”, a declarat Eugen Teodorovici,…