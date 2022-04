Brașov: Femeie dispărută, căutată de Poliție Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale Brașov a fost sesizata de catre un o femeie din municipiul Brașov cu privire la faptul ca mama sa, in varsta de 46 ani, din județul Bacau, a plecat voluntar, la data de 19 aprilie 2022, in jurul orei 11.00, de la reședința sa din municipiul Brașov și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente femeie disparuta: inalțime 1,70-1,75 m, greutate aproximativ 70 kg. Are par negru, tuns scurt, ochi caprui, fața alungita, ten deschis, constituție normala. La momentul plecarii, aceasta era imbracata cu geaca de culoare mov și pantaloni de culoare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

