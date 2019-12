Stiri pe aceeasi tema

- Medicii britanici sunt primii care testeaza un nou mod de a efectua chimioterapia, care ar putea-o face mai eficienta si ar putea scadea efectele secundare pentru bolnavii de cancer.Spitalul Regal Marsden, din apropierea Londrei, testeaza terapia acustica cu ultrasunete pentru a ataca tumorile…

- Investiția este estimata la 16,64 milioane de lei, iar finanțarea vine de la Uniunea Europeana Primaria Brașov a semnat vineri, 23 decembrie 2019, contractul de finanțare pentru proiectul „Amenajare benzi dedicate transportului public si trotuare adiacente”, prin Axa Prioritara 4 a Programului…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Brașov anunța ca in aceasta perioada se efectueaza plațile catre fermierii care au depus cererea unica de plata in Campania 2019, fiind autorizați 15.661 de beneficiari. Astfel, pana la aceasta data, 12.882 de fermieri din județul Brașov au primit…

- Compania de car-sharing Uber Technologies Inc a anuntat luni seara o majorare a pierderilor in trimestrul al treilea ca urmare a cresterii costurilor, anunt care a fost sanctionat cu o scadere de 6,7% a cotatiei actiunilor Uber dupa inchiderea burselor de pe Wall Street, informeaza Reuters.…

- Cursurile pentru invațarea unei limbi straine sunt, adesea, destul de costisitoare pentru mulți dintre romani. Angajații din sistemul public, insa, le pot urma gratuit The post Polițiștii locali din Timișoara s-au apucat sa invețe limba engleza. Au cursuri speciale appeared first on Renasterea banateana…

- Seismul s-a produs la ora 1.25, la adancimea de 118 kilometri si a avut magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Brasov (59 km), Bacau (92 km), Ploiesti (102 km),…

- Referitor la ingrijorarile aparute in spațiul public ca urmare a acțiunilor in instanța a operatorilor privați județeni privind anularea licențelor de traseu pentru cursele extraurbane deservite de operatorul regional SC Trans Bus SA va informam ca executarea serviciului de transport public local pe…

- Primarul comunei Florești, Horia Șulea a publicat orarele și traseele celor șase autobuze speciale destinate transportului de elevi. La traseul 2, dând curs unor solicitari, s-a efectuat deja o modificare, în sensul introducerii unei noi stații, pe str. Tauțului (la intersecția cu str.…