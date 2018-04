Braşov: Două cadavre presupuse a fi ale turiştilor din Iaşi, depistate în masivul Făgăraş Doua cadavre presupuse a fi ale turistilor din Iasi au fost vazute din elicopterul care a survolat masivul Fagaras marti, incepand cu ora 14,30. Vicepresedintele CJ Brasov, Adrian Gabor, a precizat pentru AGERPRES ca deocamdata au fost vazute din elicopter cele doua cadavre, care vor fi recuperate in cursul zilei de miercuri, cand in zona vor fi doua elicoptere care, cu ajutorul unui troliu, vor recupera corpurile. Acestea vor fi duse la un alt elicopter, care va ateriza intr-o zona unde va fi posibil. In acest moment nu se cunoaste cu precizie zona in care sunt cele doua cadavre, dar cu siguranta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

