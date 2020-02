Stiri pe aceeasi tema

- Gemeni in varsta de doua luni și jumatate au murit, astazi, in condiții suspecte. Unul, dimineata la domiciliul parinților din Apața, iar celalalt copil a murit la Spitalul Clinic pentru Copii la scurt timp dupa ce a fost adus la spital. Polițiștii au intocmit dosar penal in acest caz. Se asteapta rezultatele…

- Gemeni in varsta de doua luni și jumatate au murit, astazi, la Spitalul Clinic pentru Copii Brașov. Cei mici au fost internații pana pe data de 11 februarie la spital, iar astazi au fost aduși din nou la unitatea medicala. Ambii copii au murit la spital, unul dimineața, iar celalalt dupa-amiaza. Familia…

- Doi copii, cu varste de 7 si 11 ani, din localitatea brasoveana Sinca, sunt cercetati pentru furt, dupa ce ar fi patruns in scoala din localitate, dupa ore, de unde ar fi sustras mai multe bunuri. “Politistii au fost sesizati de catre directorul unei unitati de invatamant din localitatea Sinca, judetul…

- Cristina Topescu a murit. Jurnalista a fost gasita decedata duminica seara, in locuința ei din orașul Otopeni. Avea 59 de ani. „In cursul acestei seri, in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire la faptul ca vecina ei nu a mai fost…

- Mariam Nabatanzi s-a casatorit la 12 ani cu un barbat care avea 40 de ani. A nascut primii ei gemeni in anul urmator. In urma unei afectiuni genetice, femeia a continuat sa nasca un numar mare de copii la fiecare sarcina. De-a lungul anilor a nascut sase perechi de gemeni, de patru ori tripleti si de…

- Imediat ce a ajuns acasa, iubitul romancei a chemat organele de politie, deoarece partenera lui nu ii deschidea usa apartamentului. Polițiștii au deschis ușa și au gasit-o pe femeie moarta, pe podea, potrivit owl24.de. Presa locala mai scrie ca pe trupul tinerei, care era moarta de cateva…

- Polițiștii au reușit sa-l identifice pe barbatul care joi a accidentat grav un copil pe partia de schi de la Sinaia. Copilul a suferit un traumatism la coloana.Un minor in varsta de 10 ani, care schia impreuna cu tatal sau, a fost accidentat de un adult cu un snowboard care se afla in spatele lor.Potrivit…