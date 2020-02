Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenti din Bucuresti, in varsta de 17 ani, au sustras un snowmobil de pe o partie din Predeal si s-au rasturnat cu el, ambii fiind raniti. Unul dintre ei a murit la spital. ”La data de 26 ianuarie 2020, in jurul orei 03.30, Politia Statiunii Predeal a fost sesizata prin apelul unic…

- O femeie in varsta de aproximativ 43 de ani a murit, iar un barbat și trei copii au fost raniți intr-un accident care a avut loc, vineri seara, pe un drum județean, in localitatea Tomulești, din Giurgiu, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Giurgiu, accidentul in care a fost implicata o singura…

- Accidentul a avut loc pe DN1, la km 70, in zona Campina, pe sensul de mers Brasov - Ploiesti. Un tanar in varsta de 29 de ani, care se deplasa la volanul unui autoturism, pe sensul de mers Brasov - Ploiesti, a lovit cu masina un pieton care circula pe marcajul de delimitare a benzilor 1 si 2 pe acelasi…

- Șapte persoane și-au pierdut viața in accidente rutiere produse in ziua de Craciun pe șoselele din țara. Cel mai grav dintre cele cinci accidente cu victime a fost la ieșirea din Urziceni, in urma impactului dintre doua mașini trei persoane pierzandu-și viața. Trei persoane au murit și alte patru au…

- A ccident teribil pe DN 13. Un tanar de 19 ani a murit si altul a fost ranit, miercuri, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 13, la iesirea din Rupea spre Brasov. Potrivit ISU Brasov, un tanar de 19 ani a fost gasit incarcerat si inconstient, iar medicii au inceput manevrele de resuscitare.…

- Procurorii DIICOT efectueaza miercuri zeci de perchezitii la sediul Universitatii Spiru Haret din Capitala, dar si la filiale ale unitatii de invatamant din mai multe judete, intr-un caz de fraudare a examenelor de licenta si master. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac 76 de perchezitii…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR și trei mașini, produs pe DN 1, in județul Brașov.Potrivit IPJ Brașov, un șofer care conducea o mașina pe DN 1, dinspre Brașov, spre Sibiu, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…

- O femeie de 26 de ani a murit, iar copilul sau in varsta de 7 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, in locuinta lor din localitatea buzoiana Caltuna.