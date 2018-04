Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontisti de la Serviciul Salvamont al orasului Victoria, alaturi de jandarmii montani de la Sambata de Sus cauta trei turisti din Iasi, care s-au ratacit in Masivul Fagaras. ''Este vorba de doi barbati, unul de 62 de ani si 64 de ani si un tanar de 18 ani. Disparitia lor a…

- Politia Rasnov a fost sesizata luni seara cu privire la faptul ca un barbat care ar fi solicitat eliberarea unei sume de bani de la un bancomat amplasat in Piata Unirii din statiune ar fi intampinat dificultati in obtinerea sumei in numerar, aparatul fiind blocat de un corp strain. Potrivit purtatorului…

- Doi tineri au fost arestati preventiv pentru lovire dupa ce au agresat, in noaptea de sambata spre duminica, un barbat in varsta de 66 de ani intr un pasaj din municipiul resedinta a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro.…

- Barbatul din Brasov, care si-a omorat marti sotia si cei doi copii, ar fi incercat sa se sinucida inainte de a curma vietile celor trei, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu. ''Asta se pare ca este cronologia. El ar…

- Un copil din Rașnov a fost gasit mort in albia raului Ghimbasel, la 300 de metri distanța de casa. Zeci de polițiști și jandarmi l-au cautat pe baiețelul de șase ani pana tarziu in noapte. Scafandrii l-au descoperit fara viața in noaptea de luni spre marți. Parinții au alertat Poliția, dupa ce baiețelul…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro. Potrivit…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost accidentat luni, in timp ce s-a angajat in traversarea regulamentara pe trecerea de pietoni de pe Calea Bucuresti, o artera intens circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal. Conducatorul autoturismului implicat a parasit locul accidentului, a informat…