- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, joi, estimarile publicate la jumatatea lunii mai, referitoare la cresterea de 4%, pe serie bruta, a economiei romanesti in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, in primul trimestru al acestui an, fata de…

- Zinedine Zidane pleaca de la Real Madrid, dupa ce a caștigat doua ligi ale campionilor cu echipa spaniola, ultima in urma cu o saptamana. Antrenorul francez a organizat, joi, o conferinta de presa neasteptata, in care si-a anuntat plecarea de la campioana Europei, Real Madrid. „Am decis sa nu mai continui”,…

- Sfantul Scaun va participa la manifestatari culturale si academice privind centenarul Marii Uniri, dar nu va avea loc o vizita a papei Francisc in Romania anul acesta, cum s-a sperat, noteaza presa italiana.

- Un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe Richter a avut loc, joi, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri. Seismul s-a inregistrat la ora 14.44. Un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter, a avut loc joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului…

- Ursoaica Anca, in varsta de aproximativ 24 de ani, a ajuns luni, la Sanctuarul ”Libearty” din Zarnesti, fiind adusa de la Gradina Zoologica din Piatra Neamt, unde traia in conditii inadecvate pentru un asemenea animal. Animalul, aflat in captivitate de 20 de ani, statea in cea mai mare parte a timpului…

- Peste 3.000 de persoane au participat duminica, in Piata Sfatului din Brasov, la cel mai mare lant de oameni care citesc, depasind astfel numarul actual de 3.071 inregistrat in India in anul 2015 si intrat in Cartea Recordurilor. Evenimentul a inceput la ora 12,30, iar numarul de 3.072 de persoane a…

- Proiectul „Padurea de Maine” a mobilizat circa 200 de voluntari, sambata, care au ajutat la reimpadurirea a 10 hectare din localitatea Dumbravița, județul Brașov. Comunitatea locala s-a alaturat studenților Facultaților de Silvicultura și Ingineria Lemnului de la Universitatea Transilvania din Brașov,…

- Preturile de consum in luna martie 2018 comparativ cu luna februarie 2018 au crescut cu 0,3%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Rata medie a inflației in ultimele 12 luni (aprilie 2017 – martie 2018) fata de precedentele 12 luni (aprilie 2016 – martie 2017),…