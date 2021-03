Stiri pe aceeasi tema

- Decizia instanței nu este definitiva, putand fi atacata in cinci zile de la comunicare. ”Admite exceptia inadmisibilitatii cererii. Respinge ca inadmisibila cererea formulata de reclamantul Goga Alexandru Silviu, in contradictoriu cu paratii Guvernul Romaniei si Comitetul National pentru Situatii de…

- Cererea avocatului Alexandru Silviu Goga de suspendare a restrictiei de circulatie pe timp de noapte dupa ora 22,00, in procesul in care acesta se judeca cu Guvernul si Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, a fost respinsa, joi, de catre Curtea de Apel Brasov.

- Curtea de Apel Brașov a respins, joi, cererea avocatului Alexandru Silviu Goga de suspendare a restricției de circulație pe timp de noapte dupa ora 22:00, in procesul in care se judeca cu Guvernul și Comitetul...

- Un jurist din municipiul Brașov a dat atat statul roman, cat și Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in judecata din cauza ca au stabilit ca cetațenii țarii sa circule fara declarație pe propria raspundere pana in ora 22:00 și nu 23:00, așa cum se obișnuia. Dosarul a fost inregistrat la Curtea…

- Guvernul Romaniei a aprobat, joi, Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind prelungirea starii de alerta și a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Prin aceasta hotarare, starea de alerta pe ...

- Inalta Curte a decis definitiv: purtarea maștii de protecție in spații deschise este OBLIGATORIE! Masca de protecție este obligatorie in spațiile deschise din județul Constanța, potrivit unei decizii a Inaltei Curți de Casație și Justiție. In decembrie, Curtea de Apel București a decis, in acțiunea…

- Curtea Suprema a admis recursul DSU fața de o decizie a Curții de Apel. Astfel, obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise este legala.Minuta ședinței:7332/2/2020 – Admite recursul declarat de paratul Departamentul pentru Situatii de Urgenta impotriva sentintei nr. 1454 din data…