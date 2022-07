Braşov: Cresc tarifele pentru taxi în municipiul reşedinţă de la 1 august Tarifele pentru serviciile de taximetrie vor creste la Brasov, de la 1 august, consilierii locali aproband, joi, majorarea acestora intr-o sedinta de plen. Astfel, tariful maximal pentru cursele pe timp de zi va creste pentru a doua oara in doua luni, de la 2,2 lei/km, la de 2,99 lei/km, tariful de noapte urmand sa ramana la nivelul maxim de 3,3 lei/km, aprobat in aprilie. Consiliul Local Brasov a aprobat joi si alte modificari la Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi, prin care se stipuleaza ca, pana la finalul anului 2023, cel putin o treime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

