- Ministrii Guvernului Orban II sunt audiati de comisiile de specialitate, in zilele de luni, marti si miercuri. Premierul desemnat, Ludovic Orban, nu a facut nicio modificare in structura Cabinetului, asa ca actualii ministri interimari sunt propusi pentru aceleasi portofolii. Inainte de inceperea audierilor…

- Premierul demis Ludovic Orban a anuntat, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca toate Ordonantele de Urgenta aprobate in sedinta de Guvern de saptamana trecuta vor fi trimise la Monitorul Oficial pentru publicare.

- Dan Barna, a dezvaluit duminica, la Digi24, faptul ca premierul interimar Ludovic Orban a respins ideea intrarii USR la guvernare, in cazul in care nu vor avea loc alegeri anticipate. ”In discuția de vineri, premierul Ludovic Orban a declinat disponibilitatea noastra, aceasta oferta. O sa vedem și in…

- Liderul liberal a lansat un atac virulent la adresa parlamentarilor social-democrati in momentul in care a luat cuvantul in Parlament. "Vreti, nu vreti, sunteti parlamentari nascuti din pixul lui Dragnea si nu veti scapa de stigmatul acesta toata viata voasta. Trei ani de zile l-ati slugarit,…

- Fostul președinte Traian Basescu considera ca premierul Ludovic Orban nu va demisiona din funcție pentru a provoca alegeri anticipate: Nu mi s-a parut chiar 'Suntem gata' si cu mana la chipiu (...) Orban spune ca daca sunt conditiile. Pana acum nu am vazut premieri sa demisioneze de buna voie,…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), marți, de la ora 11.00. Principala tema de discuție va fi axata in jurul propunerilor de buget pentru anul 2020 ale instituțiilor cu atribuții in domeniul apararii, informeaza Admnistrația Prezidențiala Referitor…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca Executivul nu va accepta cererea Primariei Capitalei prin care solicita 677 de milioane de lei din fondul de rezerva, avand in vedere ca municipalitatea a primit deja 100 de milioane de lei. Premierul a precizat ca este o „neobrazare” ceea ce vrea Gabriela Firea.Citește…

- Sedinta de guvern de marti a avut, in premiera, doua parti Foto gov.ro Sedinta de guvern de marti a avut, în premiera, doua parti. A fost suspendata câteva ore, perioada în care premierul Ludovic Orban împreuna cu o parte dintre membri ai cabinetului au participat…