Braşov: Conducerea Poliţiei Locale va sesiza organele penale privind posibila fraudare a concursului de testare a personalului Conducerea Politiei Locale Brasov va sesiza organele de cercetare penala privind posibila fraudare a concursului organizat, saptamana trecuta, pentru testarea personalului propriu.



Reactia conducerii institutiei aflata in subordinea municipalitatii brasovene vine in contextul in care, in mediul online, au aparut, in ultimele zile, acuzatii privind o posibila fraudare a acestui concurs, in urma caruia 12 lucratori ar urma sa fie concediati.



"In urma analizei bazate pe declaratiile, verbale si scrise, date de participantii la organizarea si desfasurarea concursului, desi…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

