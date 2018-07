Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de locuinte din Covasna au ramas izolate, dupa ce raul Buzau s-a revarsat peste DN 10. Mai precis, aproximativ 40 de locuinte au ramas izolate in zona localitatii Cremenea, judetul Covasna. “Raul Buzau a trecut peste DN 10, in zona Cremenea. Sunt aprovizionate 30-40 de case izolate. In zona Intorsura…

- Doua persoane au murit si patru au fost ranite, in trei accidente care s-au produs joi, pe DN1, in localitatea Persani, judetul Brasov, aproape in acelasi timp. Sase masini au fost avariate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 27 iunie, ora 13:00 - 28 iunie, ora 16:00, se vor produse scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide si posibile depasiri ale Cotelor de aparare pe raurile din bazinele hidrografice: Olt…

- Codul portocaliu de furtuni vizeaza judetele Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna si zona de deal si de munte a judetelor Dambovita, Arges, Valcea, Bacau si Brasov. Meteorologii avertizeaza ca in aceste judete va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40-50 l/mp si pe arii restranse 60-70…

- Finatarea este 16 milioane de lei, iar cu acesti bani se vor consolida zidurile, se vor reconstrui turnurile de aparare si doua casute, dar se vor amenaja si muzee, ateliere mestesugaresti si o zona de spectacole.

- Peste 40 de tone de furaje de pe cinci proprietați s-au aprins, miercuri dupa-amiaza, intr-un sat din județul Buzau. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Buzau s-au deplasat in satul Mitropolia, comuna Bradeanu, cu patru autospeciale de stins incendii și o autospeciala de intervenție…

- Primaria a publicat cea mai recenta varianta a planului de calitate a aerului in municipiul Iasi. Documentul analizeaza situatia existenta si stabileste principalele proiecte care trebuie implementate, in perioada 2018 - 2023, astfel incat sa fie reduse efectele poluarii cu particule in suspensie (PM10).…

- INTERNET IN CATUNE…Peste 10.000 de municipalitati s-au inscris deja in portalul =WiFi4EU prin care vor beneficia de programul UE de implementare a retelelor de Wi-Fi gratuit, a informat Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Uniunea Europeana va aloca 120 milioane euro pentru acest proiect. Programul,…