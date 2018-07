Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin la aceasta ora in cartierul Stupini, pe strada Fantanii. Bilantul privizoriu realizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov este urmatorul: Gospodarii afectate: 55, beciuri inundate: 27, case afectate 5 In comuna Tarlungeni, pe strada Crișan, s-a surpat drumul…

- Inundatiile produse in ultimele 48 ore in judetul Neamt au afectat 53 de locuinte si 122 de gospodarii, potrivit ultimului bilant realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). In cursul zilei de sambata au fost evacuate 430 de persoane ...

- Un pod de cale ferata s-a prabușit in raul Tarlung, aflat sub cod roșu de inundații, in zona comunei Badila din județul Brașov, fiind afectata linia Brașov - Intorsura Buzaului, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), transmite Mediafax.Podul de cale ferata s-a prabușit…

- Inundatiile produse in ultimele 24 de ore in judetul Neamt au afectat 52 de locuinte din 11 localitati, se arata intr-un raport intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit sursei citate, au fost inundate 35 de gospodarii, 68 curti si gradini si 20 de fantani, iar 4 poduri…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la trei accidente care au avut loc pe raza alocalitații Perșani. pe DN 1. Circulația rutiera in zona se face alternativ, pe o singura banda. La Baile Perșani, accidentul s-a produs intre doua autoturisme, in care sunt patru victime incarcerate,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la doua accidente care au avut loc pe raza alocalitații Perșani. pe DN 1. La Baile Perșani, accidentul s-a produs intre doua autoturisme, in care sunt patru victime incarcerate, dintre care doua victime sunt inconștiente, in stop cardio-respiator.…

- Mai multe gospodarii din Ciuruleasa au fost inundate, doua autoturisme parcate si un garaj au fost luate de ape, iar drumul national care strabate localitatea a fost blocat cu aluviuni pe aproximativ 200 de metri, in urma precipitatiilor abundente inregistrate vineri in zona Muntilor Apuseni, a informat…

- Ploaia care a cazut astazi a afectat, ca de obicei, cartierul Șchei. Strazile s-au umplut cu apa, canalizarea fiind o chestiune de… in orașul de poveste. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de furtuni care a intrat, deja, in vigoare și este valabila pana duminica, aproape de miezul nopții.…